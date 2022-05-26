Головне за день. Четвер, 26 травня

Важкі бої, суд щодо "Азова", ставлення українців до Росії та унікальна операція військових хірургів. Яким запам’ятається 92-й день повномасштабної війни.

Бої на сході досягли максимальної інтенсивності, росіяни ведуть штурм на кількох напрямках, а по території Білорусі до нашого кордону підвезли "іскандери", з яких можуть бити по західних областях.

За повідомленням Генштабу, на Запорізькому напрямку Росія посилила свої підрозділи сформованим танковим батальйоном на танках Т-62. В Придністровському регіоні Молдови хоч і знизили рівень терористичної небезпеки, та особовий склад опергрупи російських військ продовжує нести службу в посиленому режимі.

Російські військові обстріляли Харків. Під ударами опинилися райони Павлового Поля, Шевченківський та Київський, повідомив у Telegram голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. За його даними, загинули 7 мирних мешканців, 17 зазнали поранення, серед них дев'ятирічна дитина.

"Ворог знову підступно тероризує цивільне населення. Ще раз прошу усіх без нагальних потреб не перебувати на вулицях. Дослухатися до сигналів тривоги та перебувати під час таких сигналів в укриттях. Розслаблятися ще дуже зарано", – наголосив очільник Харківської ОДА.

Однак з фронта надходять і обнадійливі новини. Бійці угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 12 атак ворога. Наші воїни завдають загарбникам втрат у живій силі і техніці.

Оперативне командування "Захід" повідомило, що причіпні саморухомі гаубиці FH70 уже використовуються українськими захисниками на передовій.

А в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські захисники " знищили 87 загарбників і ворожу техніку.

Збройні сили України б'ються за кожну ділянку фронту і кожен населений пункт. Вибивати ворога допомагає західне озброєння і техніка, заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. "Ми вдячні за надану міжнародну технічну допомогу. Водночас ми дуже потребуємо зразків озброєння, які дадуть можливість уражати противника на великій відстані", – написав він у Facebook.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що з цим не можна зволікати.

Верховний суд Росії відклав розгляд справи щодо визнання українського полку "Азов" "терористичною організацією" на 29 червня. Перше слухання відбулося сьогодні в закритому режимі, про жодні результати суд країни-окупантки не повідомляє.

У полоні в Росії перебувають азовці, які обороняли Маріуполь і до останнього лишалися на території заводу Азовсталь. Вони вийшли з нього тільки після отримання відповідного наказу від вищого керівництва країни. Нині вони на окупованій території, важкопоранені бійці – в лікарні.

Передбачається, що азовців разом з іншими захисниками Маріуполя обміняють на російських військовополонених. Сподіваємося, що так воно і буде.

Котелевський райсуд Полтавщини 31 травня оголосить вирок російським військовим Олександру Бобикіну й Олександру Іванову за порушення законів і звичаїв війни. За даними слідства, вони обстрілювали мирні райони Харкова.

Нагадаємо, цього тижня вирок отримав перший російський окупант, який брав участь у повномасштабному вторгненні в Україну. Вадим Шишимарін визнаний винним у порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним убивством. Його засудили до довічного позбавлення волі, адже він убив мирного мешканця Сумщини.

США разом із Євросоюзом та Великобританією оголосили про створення Консультативної групи щодо розслідувань злочинів російських військових під час війни в Україні. Група базуватиметься в Польщі та включатиме міжнародних спеціалістів, зокрема прокурорів та судмедекспертів. Вони надаватимуть консультації і допомагатимуть українській владі збирати докази і складати обвинувальні акти.

Тим часом у керівництва країни-агресора вистачає нахабства вимагати зняття санкцій в обмін на експорт зерна. В розмові з головою уряду Італії Путін стверджував, що РФ готова експортувати зерно та добрива за умови зняття “політично мотивованих обмежень з боку Заходу”.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на форумі в Давосі закликав не піддаватися на шантаж Росії про "коридор" для українського врожаю через Чорне море в обмін на зняття санкцій.

Цікаві дані оприлюднили вітчизняні соціологи. За останні три роки простежувалося поступове погіршення ставлення українців до Росії, але, навіть попри декілька місяців поспіль ескалації біля кордонів України, на початку лютого 2022 року добре ставилися до РФ 34% респондентів. Зараз, як свідчать результати опитування КМІС, добре ставляться до Росії лише 2% наших громадян, погано – 92%.

"Утім, важливо розуміти, що 2% – це близько 500 000 осіб, тобто достатньо істотна кількість в абсолютному вимірі все одно зберігає попри очевидні факти позитивне ставлення до агресора", - зазначається в повідомленні.

Військові хірурги України у мобільному шпиталі в одному з прифронтових міст України вперше виконали важку операцію — видалили нирку при бойовій травмі органу. Загалом вже зроблено дві такі операції, які допомогли врятувати життя двом українським захисникам.

У Києві мешканці будинку на Лобановського 6а, куди потрапила російська ракета, самостійно збирають кошти на відновлення житла. Люди вже витратили зібраних самотужки півтора мільйона гривень на укріплення стін.

«Чому ми почали збирати гроші? Бо ми не бачимо жодної програми, яка була б спрямована на відновлення житла, - кажуть мешканці. - Експертиза — це дуже добре, але скоро опалювальний сезон. А будинок розгерметизований. Навіть ті квартири, які сильно не постраждали, можуть зазнати руйнувань без повноцінного тепла. А наразі навіть не визначено замовника робіт. Ми надіслали запит у КМДА щодо розʼяснень і отримали відповідь, що питання вивчається. А скільки ж можна його вивчати? Нам до вересня три місяці залишилось. Люди трохи нервують, бо немає рішучих дій».

Як допомогти мешканцям пошкодженого будинку, можна дізнатися з новини lb.ua.

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