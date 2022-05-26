В ДМС повідомили, що відновлюють роботу сервісу "Електронна черга"

Державна міграційна служба повідомила, що відновлює роботу сервісу "Електронна черга".

За інформацією пресслужби ДМС, до сервісу підключили окремі територіальні підрозділи у Києві та 16 областях України: Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській.

"З допомогою сервісу зараз можна записатися в електронну чергу лише для подачі документів на оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон", - зазначили в міграційній службі.

В ДМС зауважили, що через війну сервіс працює не у всіх регіонах та підрозділах ДМС. Також можливі затримки під час обслуговування.

Нагадаємо, з 15 березня територіальні органи та територіальні підрозділи ДМС, які розташовані в безпечних районах, де не ведуться активні бойові дії, відновили роботу.