Щоб розблокувати українські порти, потрібні зернові конвої, - Подоляк

"Це єдиний формат, який може працювати. Тоді не буде шантажу, тоді все буде чітко працювати".

В Офісі Президента озвучили варіант розблокування українських портів - військові конвої для суховантажів з зерном.

Про це в ефірі національного телемарафону сказав радник глави ОПУ Михайло Подоляк, повідомляє "РБК-Україна".

"Я підтримую британську концепцію. Це зернові конвої. Це єдиний формат, який може працювати. Тоді не буде шантажу, тоді все буде чітко працювати", - зазначив Подоляк.

За його словами, наразі Україна транспортує зерно наземним шляхом. Однак "це не той обсяг, але ми вже віддаємо світовому ринку зерно, щоб забезпечити азіатські та африканські країни".

Також Подоляк розкритикував прихильників ідеї розблокування українських портів в обмін на зняття санкцій із РФ.

Великобританія координує зі своїми союзниками потенційний план відправлення військових кораблів до Чорного моря для супроводу суден, що експортують українське зерно.

Тим часом глава МЗСУ Дмитро Кулеба закликав світ не купувати в Росії крадене українське зерно.