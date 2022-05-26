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​Військові хірурги провели в прифронтовому шпиталі унікальну операцію

Операції при бойовій травмі нирки не мають аналогів у світі.

​Військові хірурги провели в прифронтовому шпиталі унікальну операцію
Фото: Анна Стешенко

Військові хірурги України вперше виконали у прифронтовому шпиталі важку операцію — вони видалили нирку при бойовій травмі органу. 

Про це у Facebook повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр

"Минулого тижня у військовому мобільному шпиталі в одному з прифронтових міст України вперше в Україні виконано сучасну лапароскопічну операцію – видалення нирки при вогнепальному пораненні з руйнуванням органу", – зазначила Маляр. 

Вона додала, що загалом вже зроблено дві такі операції, які допомогли врятувати життя двом українським захисникам. 

"Такі операції при бойовій травмі нирки не мають аналогів у світі. Військові хірурги України тримають лад та впроваджують сучасні малоінвазивні операції для порятунку тяжких поранених", – сказала вона.

Нагадаємо, на кінець квітня Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила про щонайменше 162 атаки на медичні установи в Україні з початку війни, яку розв'язала РФ проти України. 

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