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"Загроза Києву буде завжди. Тепер ми повинні жити з цією думкою", – Маляр

Попри переміщення до кордонів Чернігівської області, ознак створення ударного угруповання не виявлено. 

"Загроза Києву буде завжди. Тепер ми повинні жити з цією думкою", – Маляр
Фото: EPA/UPG

Загроза Києву з боку Росії лишатиметься завжди. Знищення столиці та української влади – це найшвидший шлях завоювання держави, зазначила на брифінгу заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Тому ми тепер повинні жити з думкою, що це тепер буде завжди, ця загроза", – наголосила вона. 

Представник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов додав, що на Чернігівському напрямку є певне переміщення противника, але з боку розвідки ознак створення ударного угруповання противника нема.

Нагадаємо, у Волинському та Поліському операційних районах формування наступальних угруповань противника не виявлено. Водночас є переміщення ракетних установок "Іскандер" до району Луніне Брестської області. Не виключається їх залучення до обстрілів західних регіонів України.

У Сіверському районі противник здійснює прикриття кордону в прикордонних областях Білорусі. Були артилерійські та мінометні обстріли позицій у районі Мезенівки, Краснопілля, Славгорода.

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