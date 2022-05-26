Учасники акції звернулися до бізнесу з питанням: "Гроші чи життя?"

Фото: Надія Потоцька

Активісти з України та Європи провели в Давосі акцію проти енергетичного бізнесу, який продовжує працювати в Росії.

"Росія розв'язала найжорстокішу та найкривавішу війну 21 століття. Три місяці Росія знищує Україну. Вбито десятки тисяч людей, зруйновано сотні міст та сіл. Попри все, Росія продовжує отримувати фінансування для продовження кривавої війни. З 24 лютого лише за продаж своїх енергоресурсів ця країна отримала понад 63 млрд євро. Кожен цент із цієї суми росіяни використовують для вбивства невинних українців. На цю суму можна придбати майже 8400 крилатих ракет "Калібр", – йдеться у зверненні активістів Stop Bloody Energy.

Фото: Надія Потоцька

Вони закликають міжнародний бізнес та енергетичні компанії припинити працювати в Росії та зупинити фінансування російського терору. На економічному форумі в Давосі активісти влаштували мітинг "Час обрати свій шлях", на якому звернулися до бізнесу з питанням, що важливіше: "Гроші чи життя?"

Також відбувся перформанс української художниці Дар'ї Кольцової "Колискова" – матеріалізація статистики реальних втрат дітей за три місяці війни, щоб "заспівати" останню колискову і відпустити життя кожної української дитини, яке відібрала Росія.

Перформанс відвідав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. "Ми переконані, що єдиний спосіб зупинити війну – зупинити російську агресію – це позбавити Кремль джерел фінансування, які йому так необхідні, щоб продовжувати вбивати українців. Бізнес має покинути Росію зараз, починаючи з енергетичного сектору", – заявив пан Кулеба.

Фото: Надія Потоцька

Кулеба продовжив: "Росія не має власних технічних можливостей для видобування та транспортування нафти, газу та вугілля. Вона потребує співпраці з енергетичним сектором. Відмова від співробітництва одночасно покаже Росії, що вона самотня, і позбавить її коштів, які їй так потрібні".

Фото: Надія Потоцька

Фото: Надія Потоцька

Фото: Надія Потоцька

Фото: Надія Потоцька

Фото: Надія Потоцька

Фото: Надія Потоцька

За оцінками економістів, у 2022 році експортний виторг РФ від продажу енергоносіїв може становити $321 млрд. Це майже 5 військових річних бюджетів Росії. Організатори акції наголошують: якщо зупинити енергетичну співпрацю — Росія втратить основне джерело доходу і не зможе продовжувати війни.

Повний список компаній, які досі працюють в енергетиці Росії, можна подивитися тут.

Як раніше повідомлялося, покупці російської нафти в Азії ідуть на вигадки, щоб підтримувати потоки постачання з Росії. Разом з тим, все більше судновласників уникає нафти з РФ, щоб не зіткнутися з потенційними наслідками санкцій.