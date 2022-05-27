Сумщину цього ранку з мінометів обстрілювали кожні пів години, – Живицький (оновлено)

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів деталі про ранковий обстріл області, що вівся з території Росії.

З 4:30 і кожні пів години лунали постріли з міномету по території Шосткинського району, повідомив він у Telegram. Пошкоджень зазнали будинки мирних мешканців на околицях Середино-Буди.

"О пів на сьому ранку околиці села Старі Вирки Білопільської громади Сумського району обстріляли із САУ (самохідна артилерійська установки – ред.). Ворог гатив зі своєї території", – додав він.

Постраждалих, за його словами, нема.

Деталі щодо обстрілів опублікувало і оперативне командування "Північ" у Facebook.

"Сьогодні близько 05:15-05:20 спостерігачі зафіксували 7 вибухів з боку російської федерації в напрямку населеного пункту Середина Буда, попередньо з міномету калібру 120 мм. Втрат серед особового складу та техніки немає. Ще 8 «приходів», ймовірно з міномету калібру 120 мм, в напрямку того ж населеного пункту з боку рф зафіксували вже о 06:12-06:55", – зазначили військові.

Загиблих та поранених серед місцевого населення немає. Інформація по пошкодженню цивільної інфраструктури уточнюється.

Нагадаємо, Сумська область зазнала обстрілів і минулої ночі. З мінометів калібру 120 мм і ствольної артилерії окупанти обстріляли Бачівськ, Краснопілля.