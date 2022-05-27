У Чернівецькій області літак знищив ворожу ціль, Сумщину обстрілюють артилерією, – зведення ОВА

На Херсонщині окупанти обстрілюють людей і звинувачують у цьому ЗСУ.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, у Львівській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині та Полтавщині.

У Чернівецькій області учора ввечері літак-винищувач ВПС ЗСУ успішно відпрацював ворожу ціль у небі над Чернівецькою областю. Усе решта спокійно, повідомили у зведенні від ОВА. За даними Генштабу, ворожою ціллю була крилата ракета.

На Дніпропетровщині зранку три ракетні удари по Дніпровському району. Є руйнування. Працюють рятувальники, шукають людей під завалами. Детальну інформацію про наслідки з’ясовують.

Сумщину з п'ятої ранку ворог обстрілює через кордон з мінометів та артилерії. Під обстріл потрапили Білопільська, Новослобідська та Середино-Будська громади. Жертв попередньо немає, зруйновано дачний будинок. Про інші наслідки дані уточнюють.

Харків: уночі поодинокі обстріли, постраждалих немає. Близько першої ночі в м. Люботин обстрілом окупантів пошкоджено школу-інтернат. Постраждалих також немає. Обстріляли Чугуїв, пошкоджено житловий будинок. Деталі про наслідки уточнюють.

Луганську область вороги нищать артилерією цілодобово. У Лисичанську обстріляно відділення поліції, по області пошкоджено близько 50 будинків. У Сєвєродонецьку за добу зруйновано 11 багатоквартирних та один приватний будинок. У Лисичанську – 19 об’єктів. Семеро людей загинуло, одну людину поранено.

У Донецькій області зросла інтенсивність обстрілів Авдіївки, Торецька, Соледара, Лимана, Святогірська, Райгородка та населених пунктів поблизу них. За добу по області чотири загиблих цивільних. Триває евакуація цивільних з прифронтової зони.

На Миколаївщині ввечері внаслідок обстрілів с. Парутине Куцурубської громади зруйновано житловий будинок. Постраждалих немає. Близько дев’ятої вечора в місті Очаків спрацювала ППО над аквазоною. Постраждалих немає. Удень і вночі знову обстріли Широківської громади Баштанського району. Потерпілих і пошкоджень, за попередньою інформацією, немає.

У Херсонській області ворожі війська продовжують обстрілювати окуповані населені пункти та розповідати місцевим жителям, що це роблять ЗСУ. Стабільно важка ситуація у громадах, які межують із сусідніми областями. У селах Калинівської, Нововоронцовської, Високопільської, Білозерської та Великоолександрівської територіальних громад майже гуманітарна катастрофа. Практично зі всієї області окупанти продовжують вивозити сільгосппродукцію в Крим та Росію.

Нагадаємо, залишається загроза використання Білорусі для ударів по Україні під приводом проведення навчань. Так само залишається загроза використання Придністровського регіону Молдови для завдання ударів по Україні.

Учора самопроголошений президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко наказав створити нове оперативне командування збройних сил Білорусі на українському напрямку – південне крило.