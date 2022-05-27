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Наступ РФ на Донбасі зробить цей регіон безлюдним згарищем, – Зеленський

Росія здійснює політику геноциду українського народу.

Наступ РФ на Донбасі зробить цей регіон безлюдним згарищем, – Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступ Росії на Донбасі може зробити цей регіон безлюдним. 

Про це президент заявив у відеозверненні вночі 27 травня. 

"Теперішній наступ окупантів на Донбасі може зробити цей регіон безлюдним. Попасну, Бахмут, Лиман, Лисичанськ, Сєвєродонецьк вони хочуть перетворити просто на згарище. Як Волноваху, як Маріуполь", – сказав він.

Зеленський зазначив, що "в містах і громадах ближче до кордону Росії, в Донецьку, в Луганську вони збирають усіх, кого можуть, щоб заповнити місце вбитих і поранених в окупаційному контингенті. Все це, включно з депортацією наших людей і масовими вбивствами цивільних, – очевидна політика геноциду, яку здійснює Росія".

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили про те, що ворог наступає на Донецькому і Слов'янському напрямках

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