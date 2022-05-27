Члени Сенату та Палати депутатів Національного конгресу республіки перебували в Україні у рамках розвитку українсько-чилійських міжпарламентських зв’язків.

Перший заступник Міністра закордонних справ України Еміне Джапарова зустрілася з групоючилійських парламентарів.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Члени Сенату та Палати депутатів Національного конгресу республіки перебували в Україні у рамках розвитку українсько-чилійських міжпарламентських зв’язків.

“Чилійські парламентарі висловили солідарність з українським народом у його боротьбі з російською агресією та підтвердили підтримку суверенітету та територіальної цілісності України з боку чилійського уряду і парламенту”, – йдеться у повідомленні.

Політики нещодавно відвідали звільнені від окупації українські міста, зокрема Бучу, Ірпінь та Гостомель, особисто переконавшись у брутальних злочинах російської агресії.

Джапарова подякувала чилійським парламентарям за вияв солідарності з Україною та закликала до більш рішучих дій на захист України як в Чилі, так і на міжнародній арені, зокрема у накладенні санкцій.

“У ході зустрічі були обговорені питання можливої участі чилійських політиків в інших проектах та ініціативах, спрямованих на підтримку незалежності та територіальної цілісності України, а також поширення в регіоні Латинської Америки правдивої інформації про справедливу боротьбу українського народу проти російських загарбників”, – зазначили у МЗС.

“Зустрілася з членами чилійського парламенту–сенатором Рохо Едвардсом та депутатами Бенджаміном Моренобом та Кріштіаном Аялою, які висловили рішуче засудження російської агресії в Україні. Вдячна за готовність до більш активної підтримки України з боку Чилі, зокрема у контактах з іншими державами регіону”, – написала заступниця міністра МЗС у Твіттері.