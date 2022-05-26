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На тимчасово окупованій Херсонщині поглиблюється гуманітарна криза через відсутність ліків, - Денісова

Через неможливості здійснення поставок у регіоні припинили роботу майже всі аптеки.

На тимчасово окупованій Херсонщині поглиблюється гуманітарна криза через відсутність ліків, - Денісова
Фото: Людмила Денісова

Невелика кількість фармацевтичних закладів, які ще продовжують працювати на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, підвищили ціни на медичні препарати у 3-5 разів.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова

Вона уточила, що наразі на Херсонщині утворився дефіцит препаратів від серцево-судинних захворювань та жарознижуючих засобів.

Окупанти нелегально завозять ліки на територію Херсонської області з тимчасово окупованого Криму та продають на стихійних місцевих ринках. Ці ліки не сертифіковані та можуть становити небезпеку для життя і здоров’я людей.

Денісова зазначила, що загарбники не пропускають волонтерів з підконтрольної України території, які готові доправити гуманітарну допомогу. Такі вантажі росіяни грабують, а потім продають жителям тимчасово окупованих територій.

Людмила Денісова підкреслила, що РФ своїми діями порушує права жителів України на медичну допомогу, що гарантовані Гаазькими і Женевськими конвенціями. Зокрема такі дії суперечать нормам статті 51 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень прав людини РФ в Україні.

Нагадаємо, мешканці Херсонщини повідомляють про чисельні випадки сексуального насильства з боку росіян. Зґвалтування як військовий злочин є найважчим злочином, а також однією із складових геноциду. РФ використовує зґвалтування та сексуальне насильство в інших формах як тактику ведення війни.

 

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