У Києві мешканці будинку на Лобановського 6а, куди потрапила російська ракета, самостійно збирають кошти на відновлення житла

У Києві мешканці будинку на Лобановського, 6а, у який 26 лютого потрапила російська ракета, самостійно збирають кошти на відновлення житла. Пост у фейсбуці про це написала жителька будинку Юлія Романовська.

Вона зазначила, що мешканці уже за власний кошт розібрали завали і підсилили зруйновані поверхи, аби не було обвалу. На це люди витратили півтора мільйона гривень. Однак цього недостатньо.

«До настання опалювального сезону необхідно зробити хоча б зовнішні стіни і полагодити комунікації. Ми звернулись до конструкторів, які проектували наш будинок. Вони кажуть, що будинок можна врятувати. Але чим скоріше ми приступимо,тим краще», — йдеться в пості Юлії.

LB.ua також сконтактував з мешканцем однієї зі зруйнованих квартир Костянтином Ліщуком. Він розповів, що одразу після влучання ракети в будинок рятувальники ДСНС встановили додаткові стійки з 17 по 22 поверхи, аби запобігти подальшій руйнації будинку.

«Далі за зверненням громадян до РДА і КМДА служби зробили перше попереднє обстеження будинку з залученням фахівців Київводоканалу, Київгазу та ДТЕК, і визначили, що будинок аварійний, — розповів Костянтин. — Після попереднього обстеження були рекомендації експертів, що потрібно виконати демонтажні роботи. Бо все було завалене, і експерти просто не могли нормально дістатися основних несучих конструкцій, щоб нормально обстежити будівлю. Тому перший крок — люди скинулися грішми і організували розбирання завалів та встановили додаткові елементи риштувань у місцях можливої руйнації. Вивезти сміття допомогли в Київблагоустрої».

Однак все одно до деяких елементів без спеціальноі техніки дістатись не вдалось. Частини перекриттів зараз просто звисають над проїжджою частиною та можуть далі руйнуватися.

Костянтин каже, що зараз вже майже готові результати повного обстеження, яку проводив Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій. У результатах обстеження мають бути висновки і рішення щодо подальших будівельних робіт. Далі — проект, експертиза і тільки потім виконання робіт.

«Чому ми почали збирати гроші? Бо ми не бачимо жодної програми, яка була б спрямована на відновлення житла. Експертиза — це дуже добре, але скоро опалювальний сезон. А будинок розгерметизований. Навіть ті квартири, які сильно не постраждали, можуть зазнати руйнувань без повноцінного тепла. А наразі навіть не визначено замовника робіт. Ми надіслали запит у КМДА щодо розʼяснень і отримали відповідь, що питання вивчається. Так а скільки ж можна його вивчати? Нам до вересня три місяці залишилось. Люди трохи нервують, бо немає рішучих дій. Тому просять допомоги в інших через фонд».

Допомогти мешканцям будинку на Лобановського, 6а можна за реквізитами:

БО ФОНД ВРЯТУЙ МІЙ ДІМ

Код отримувача/CODE: 44779376

Назва банку/ Bank name: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Рахунок отримувача у форматі IBAN: UA613052990000026007021034385

Призначення платежу: «благодійний внесок»

Нагадаємо, що наприкінці квітня LB.ua звернувся в КМДА за коментарем стосовно відновлення і відбудови пошкодженого та зруйнованого житла в Києві. Тоді на прикладі будинку на Лобановського, 6а, у КМДА пояснили, що місто може діяти за трьома схемами.

По-перше — знести будівлю з 17 по 10 поверх й відбудувати заново з десятого. Другий варіант — наростити нові несучі конструкції і опорні стіни без знесення. Або третій — якщо будівлю неможливо врятувати, то знести цілком і побудувати новий обʼєкт. На все має бути експертиза і проєкт. Далі треба шукати ресурси, бо сам проєкт може бути недорогим, а от укріплення — дорогим. Але ніякі реконструкція і відбудова, по-хорошому, не можуть початися до завершення війни, зазначили в КМДА.

Детальніше читайте в тексті LB.ua «Осколки ракети впеклися в килим»: як українці живуть у пошкоджених квартирах і що буде з житлом в Україні далі».