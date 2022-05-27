Кремлівські загарбники спонукають кримчан до примусового донорства, - Денісова

“Постійно отримую інформацію про велику кількість поранених військових РФ в лікарнях та санаторіях тимчасово окупованого півострова”, - повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Вона додала, що в медзакладах не вистачає крові, тому активно ведеться примусова кампанія донорства крові в тимчасово окупованому Криму.

Зокрема, головний лікар Сімферопольської ЦРКБ видав спеціальний наказ про необхідність збільшення запасів крові всіх категорій з розрахунком на 1,5 тис. реципієнтів та тимчасово зупинити безоплатне надання медичних послуг.

Крім того, у Севастополі у військовому госпіталі палати переповнені, ставлять додаткові ліжка для поранених. У деяких палатах перебуває до 40 осіб.

Денісова розповіла, що окупаційна влада вимагає від підприємців відправляти працівників до пунктів здачі крові. Донором може стати будь-хто, жодних медичних документів не вимагається, обстеження не проводиться.

Люди, аби не втратити роботу, змушені ставати донорами.

Людмила Денісова підкреслила, що своїми діями агресор порушує діюче міжнародне законодавство, і звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень прав людини РФ в Україні.

Нагадаємо, невелика кількість фармацевтичних закладів, які ще продовжують працювати на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, підвищили ціни на медичні препарати у 3-5 разів.

Раніше повідомлялось, що Росія проводить на тимчасово окупованих територіях України приховану мобілізацію, а до лав російської армії планують призвати навіть жінок.