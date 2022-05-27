"Бої тривають на околицях міста. Росіяни зайшли в район готелю "Мир" та автовокзалу".

Рашистські ЗМІ поширюють фейки про оточений Сєвєродонецьк. Це не відповідає дійсності.

Таку заяву оприлюднив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він наголосив, що місто під постійними ворожим обстрілами.

"Обласний центр не відрізано, бої тривають на околицях міста. Росіяни зайшли в район готелю "Мир" та автовокзалу", - розповів Гайдай.

За його словами, загарбники не зможуть захопити область у найближчі дні, бо українським захисникам "вистачить сил та засобів тримати оборону".

"Проте не виключено, що задля того, аби не потрапити в оточення - доведеться відійти", - додав очільник Луганщини.

Нагадаємо, нині в Міноборони повідомили, що основна мета РФ – оточити українські війська біля Лисичанська і Сєвєродонецька та вийти на адміністративний кордон Луганщини.

У ДСНС наголосили, що ворог застосовує до Луганщини тактику тотального знищення.