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Один бив неповнолітню по голові зброєю і душив, - Чернігівська прокуратура повідомила про підозру двом рашистам

Підозрювані поселилися в будинку, де проживала сім'я - неповнолітня дівчина, її брат і бабуся.

Один бив неповнолітню по голові зброєю і душив, - Чернігівська прокуратура повідомила про підозру двом рашистам
Фото: ukrinform.ua

Чернігівська прокуратура повідомила про підозру двом російським окупантам, які жорстоко поводилися з жителями одного із сіл Чернігівського району.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури.

Загарбники в березні оселилися в будинку одного з окупованих сіл. Тут мешкала неповнолітня дівчина, її брат і бабуся.

"Один з військовослужбовців – командир підрозділу, неодноразово намагався зґвалтувати 16-річну дівчину, застосовуючи до неї фізичне та психологічне насильство. З метою подолання опору бив її по голові зброєю та душив. Погрожував вбити її рідню і віддати потерпілу для зґвалтування іншим військовослужбовцям РФ", - розповіли в прокуратурі.

Фото: Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури

Фото: Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури

Також російські окупанти неодноразово в мороз утримували брата дівчини на подвір'ї в кайданках і без верхнього одягу, завдавали тілесних ушкоджень.

Особи загарбників встановили. Тепер їм повідомлено про підозру в порушенні законів і звичаїв війни. Також встановлюють інших причетних до злочинів проти мирних українців.

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