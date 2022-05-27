Чернігівська прокуратура повідомила про підозру двом російським окупантам, які жорстоко поводилися з жителями одного із сіл Чернігівського району.
Про це повідомили в пресслужбі прокуратури.
Загарбники в березні оселилися в будинку одного з окупованих сіл. Тут мешкала неповнолітня дівчина, її брат і бабуся.
"Один з військовослужбовців – командир підрозділу, неодноразово намагався зґвалтувати 16-річну дівчину, застосовуючи до неї фізичне та психологічне насильство. З метою подолання опору бив її по голові зброєю та душив. Погрожував вбити її рідню і віддати потерпілу для зґвалтування іншим військовослужбовцям РФ", - розповіли в прокуратурі.
Також російські окупанти неодноразово в мороз утримували брата дівчини на подвір'ї в кайданках і без верхнього одягу, завдавали тілесних ушкоджень.
Особи загарбників встановили. Тепер їм повідомлено про підозру в порушенні законів і звичаїв війни. Також встановлюють інших причетних до злочинів проти мирних українців.