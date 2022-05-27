Окупанти відмовляються йти в наступ на Харківському напрямку, - перехопена розмова

СБУ нагадує їм номер гарячої лінії, щоб здатись у полон.

У російських загарбників на Харківському напрямку почалися масові бунти. Цілі підрозділи відмовляються йти в наступ. Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, яку вдалося перехопити СБУ.

"Опять бунт, на*уй! Как я понял, личный состав… весь. Практически все!" - розповідає своїм командирам загарбник, який воює на сході України.

Судячи з розмови, що це вже не перший подібний випадок у цьому полку. І щоб хоч якось приборкати попередній взвод "бунтівників", їх "посадили на підвал".

У СБУ зазначили, що якщо ж окупанти все ж змусять "відказників" наступати, їм необхідно зателефонувати на гарячу лінію 2402.

"Телефонуйте на неї, щоб здатися в полон і зберегти життя. Працює як для російських, так і для українських номерів", - додали у спецслужбі.

Нагадаємо, раніше СБУ оприлюднила перехоплення розмов російських військових, які свідчать про численні втечі з армії РФ, попри погрози розстрілів і покарань.