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Укрзалізниця призначає нічний поїзд Київ - Перемишль

Пасажири цього рейсу матимуть зручну пересадку на поїзди, які курсують до інших міст Польщі та Австрії.

Укрзалізниця призначає нічний поїзд Київ - Перемишль
Ілюстративне фото
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця призначає нічний поїзд № 53/54 Київ - Перемишль.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Поїзд вирушатиме з 11 червня з Києва о 19:48 і прибуватиме до Перемишля наступного дня о 07:21. У зворотному напрямку поїзд почне курсувати з 12 червня, вирушатиме о 18:39 і прибуватиме до Києва о 09:21.

"Пасажири зазначеного рейсу матимуть зручну пересадку на поїзди, які курсують до інших міст Польщі та Австрії. Так, після прибуття о 07:21 до Перемишля можна пересісти о 10:21 на поїзд Інтерсіті № 105 Перемишль - Відень - Грац. Також можна зручно пересісти на поїзд Інтерсіті № 3804 Перемишль - Щецин, який курсує, зокрема, через міста Краків, Катовіце, Вроцлав, Зелена Гура, Щецин",  - йдеться в повідомленні.

У зворотному напрямку можна також скористатися поїздами, що курсують Польщею та Австрією, для пересадки на поїзд № 54/53 Перемишль - Київ.

Так, поїзд № 104 Грац - Відень - Перемишль вирушає о 05:26 з Граца й о 08:10 з Відня та прибуває до Перемишля о 17:03.

Поїзд № 73104 Вроцлав - Перемишль вирушає о 09:10 та прибуває до Перемишля о 16:59. Він робить зупинки, зокрема, у Кракові, Тарнуві та Дембиці.

В УЗ також нагадали, що з 1 червня змінюються правила видачі безкоштовних квитків українцям для поїздок Польщею. Пасажири з України матимуть можливість безкоштовного проїзду лише на маршрутах з і до таких міст: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав і Жешув. Інші правила безкоштовного користування залізницею Польщі для українців залишаються незмінними.

Нагадаємо, з 11 червня Укрзалізниця також прискорює поїзд №67/68 Київ - Варшава.

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