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Лиман переважно контролюють окупанти, захисники зайняли нові позиції, – Кириленко

ЗСУ перегрупувалися. 

Лиман переважно контролюють окупанти, захисники зайняли нові позиції, – Кириленко
Фото: Повернись живим

Лиман переважно контролюють окупанти, а українські військові зайняли на цьому напрямку нові укріплені позиції.

Про це в коментарі Hromadske повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Особливо гарячі бої на Лиманському напрямку. Більшість Лимана не контролюється українськими військовими. Так само як і Світлодарський напрямок: відбулося перегруповування сил ЗСУ для того, щоб зайняти укріплені позиції. Ворог зараз перебуває на території Світлодарської громади", – сказав він.

Росіяни намагаються закріпитися на Лиманському напрямку, оскільки розуміють, що захисники будуть не лише стримувати окупантів, а й за нагоди підуть у контратаку. 

Кириленко зауважив, що в Донецькій області Росія веде обстріл уздовж усієї лінії зіткнення. По віддалених від фронту містах завдають ракетних та авіадуарів. Це Краматорськ, Покровськ і Бахмут. 

Голова ОВА заявив, що в планах росіян – захопити Луганщину, а потім через Лиман перекинути своє угруповання завдяки контролю над трасою Бахмут-Сєвєродонецьк, щоб наступати на Донецькому напрямку. На півночі Донеччини головною метою ворога є Краматорськ та Словʼянськ. 

Нагадаємо, учора в Генштабі повідомили, що на Донецькому напрямку головні зусилля росіян зосереджені на взятті під повний контроль Лимана та спробах покращити тактичне положення біля Сєвєродонецька й Авдіївки. 

За вчора окупанти вбили в Донецькій області пʼятьох мирних українців. 

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