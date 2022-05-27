Лиман переважно контролюють окупанти, захисники зайняли нові позиції, – Кириленко

Лиман переважно контролюють окупанти, а українські військові зайняли на цьому напрямку нові укріплені позиції.

Про це в коментарі Hromadske повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Особливо гарячі бої на Лиманському напрямку. Більшість Лимана не контролюється українськими військовими. Так само як і Світлодарський напрямок: відбулося перегруповування сил ЗСУ для того, щоб зайняти укріплені позиції. Ворог зараз перебуває на території Світлодарської громади", – сказав він.

Росіяни намагаються закріпитися на Лиманському напрямку, оскільки розуміють, що захисники будуть не лише стримувати окупантів, а й за нагоди підуть у контратаку.

Кириленко зауважив, що в Донецькій області Росія веде обстріл уздовж усієї лінії зіткнення. По віддалених від фронту містах завдають ракетних та авіадуарів. Це Краматорськ, Покровськ і Бахмут.

Голова ОВА заявив, що в планах росіян – захопити Луганщину, а потім через Лиман перекинути своє угруповання завдяки контролю над трасою Бахмут-Сєвєродонецьк, щоб наступати на Донецькому напрямку. На півночі Донеччини головною метою ворога є Краматорськ та Словʼянськ.

Нагадаємо, учора в Генштабі повідомили, що на Донецькому напрямку головні зусилля росіян зосереджені на взятті під повний контроль Лимана та спробах покращити тактичне положення біля Сєвєродонецька й Авдіївки.

За вчора окупанти вбили в Донецькій області пʼятьох мирних українців.