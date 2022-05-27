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У військовому плані Німеччина підводить Україну, – посол Мельник

Дипломат прокоментував виступ Шольца на форумі в Давосі. 

У військовому плані Німеччина підводить Україну, – посол Мельник
Олаф Шольц
Фото: president.gov.ua

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що українці сподівалися почути у виступі канцлера ФРН Олафа Шольца на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, які "конкретні кроки зробить коаліція, аби надати масову підтримку, щоб Україна виграла цю війну, але цього не сталося".

В інтервʼю Bild дипломат зауважив, що натомість Шольц проголосив доповідь, що не підлягала обговоренню, особливо в частині негайної доставки важкого озброєння для придушення масованого наступу ворога на Донбасі. 

"У військовому плані Берлін просто підводить Україну", – вважає посол. 

Мельник припустив, що владі ФРН не вистачає лідерства і сміливості. 

Він також зазначив, що Шольц не дав жодних обнадійливих сигналів щодо надання статусу кандидата в члени ЄС. 

На форумі в Давосі Шольц у промові назвав російського президента імперіалістом і заявив, що світ не може дозволити йому перемогти. Про постачання такого очікуваного важкого озброєння він не згадував. 

За даними німецьких ЗМІ, перші обіцяні ФРН зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" українці отримають у липні. Уряд схвалив передачу цих установок ще 25 квітня. Однак є проблема з боєприпасами. Федеральний уряд іще з кінця лютого знав про нестачу боєприпасів для них. Вже на другий день повномасштабної війни компанія Krauss-Maffei Wegmann заявила, що може доставити Україні техніку зі складу, яку можна відносно швидко привести до боєготовності. Однак тоді Німеччина відмовила в постачанні через брак боєприпасів. Їх виробляє швейцарська компанія Oerlikon, яка входить до складу німецької групи Rheinmetall. Швейцарський нейтралітет не дозволяє постачати боєприпаси в зони бойових дій. 

Однак ФРН поставила Україні деяке неважке озброєння, наприклад, гаубиці. Німці також тренують наших військових роботі з ними. 

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