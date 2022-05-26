"Ми не можемо дозволити Путіну виграти цю війну", – Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає президента РФ Володимира Путіна "імперіалістичним відступником", якому не можна дозволити перемогти.

Відповідну заяву канцлер ФРН зробив у межах економічного форуму в Давосі, пише New York Times.

"Наша мета кришталево ясна. Ми не можемо дозволити Путіну перемогти в цій війні", – заявив він.

Шольц наголосив, що ядерна зброя не дає Росії права перекроювати кордони на свій розсуд.

"Це імперіалізм. Спроба повернути нас у час, коли війна була постійним політичним інструментом", – вважає політик.

Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вольтер Штайнмаєр закликав Путіна до прямих переговорів з Україною та виведення своїх військ. Він сказав, що війна проти України зачіпає не лише її громадян, а й загрожує голодом на інших континентах через блокування експорту зерна.