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"Ми не можемо дозволити Путіну виграти цю війну", – Шольц

Канцлер Німеччини вважає російського президента імперіалістом, який намагається повернути війну до інструментів політичного впливу. 

"Ми не можемо дозволити Путіну виграти цю війну", – Шольц
Ілюстративне фото шольца і Зеленського
Фото: president.gov.ua

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає президента РФ Володимира Путіна "імперіалістичним відступником", якому не можна дозволити перемогти.

Відповідну заяву канцлер ФРН зробив у межах економічного форуму в Давосі, пише New York Times.

"Наша мета кришталево ясна. Ми не можемо дозволити Путіну перемогти в цій війні", – заявив він. 

Шольц наголосив, що ядерна зброя не дає Росії права перекроювати кордони на свій розсуд.

"Це імперіалізм. Спроба повернути нас у час, коли війна була постійним політичним інструментом", – вважає політик. 

Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вольтер Штайнмаєр закликав Путіна до прямих переговорів з Україною та виведення своїх військ. Він сказав, що війна проти України зачіпає не лише її громадян, а й загрожує голодом на інших континентах через блокування експорту зерна. 

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