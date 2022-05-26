Кулеба обговорив з новою очільницею МЗС Франції санкційний тиск на РФ та надання Україні статусу кандидата в члени ЄС

Міністр закордонних справ України запросив колегу до Києва.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів першу телефонну розмову з новою французькою колегою Катрін Колонна.

Пані міністр засвідчила продовження підтримки, зазначив Кулеба у Twitter. Сторони погодились із необхідністю посилення санкційного тиску на Росію включно з нафтовим ембарго. Обговорили також надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

"Чекаю на неї в Києві", – додав міністр.

Перша телефонна розмова з моєю новою французькою колегою @MinColonna. Франція продовжує підтримку. Ми погодилися з необхідністю посилення санкційного тиску на РФ, включно з нафтовим ембарго, та обговорили надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Чекаю на неї в Україні. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 26, 2022

Катрін Колонна очолила французьке міністерство закордонних справ минулого тижня. До цього вона була послом Франції у Великобританії.