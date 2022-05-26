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Кулеба обговорив з новою очільницею МЗС Франції санкційний тиск на РФ та надання Україні статусу кандидата в члени ЄС

Міністр закордонних справ України запросив колегу до Києва. 

Кулеба обговорив з новою очільницею МЗС Франції санкційний тиск на РФ та надання Україні статусу кандидата в члени ЄС
Катрін Колонна
Фото: ЕП

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів першу телефонну розмову з новою французькою колегою Катрін Колонна. 

Пані міністр засвідчила продовження підтримки, зазначив Кулеба у Twitter.  Сторони погодились із необхідністю посилення санкційного тиску на Росію включно з нафтовим ембарго. Обговорили також надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. 

"Чекаю на неї в Києві", – додав міністр. 

Катрін Колонна очолила французьке міністерство закордонних справ минулого тижня. До цього вона була послом Франції у Великобританії. 

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