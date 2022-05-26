Парламент Словенії підтримав на посаді прем'єра ліберала Роберта Голоба

Парламент Словенії підтримав на посаді прем'єр-міністра країни ліберала Роберта Голоба.

Про це пише “Європейська правда” із посиланням на N1.

“Виборці чітко вирішили, що хочуть жити в нормальній державі без постійної невизначеності”, – зазначив новий прем'єр.

За його обрання віддала голоси нова лівоцентристська коаліція, що складається із партії нового прем'єра “Рух за свободу”, а також соціал-демократів та партії “Левіца”. Нова коаліція має стабільну більшість – 53 місця із 90.

Призначення міністрів очікується наступного тижня. Новий штат Кабінету міністрів буде готуватися до двох головних викликів осені: енергетичної кризи та можливої нової хвилі коронавірусу.

Голоб обіцяє також найближчим часом ухвалити законопроєкти, які гарантують свободу ЗМІ, та переглянути деякі рішення уряду. Зокрема йдеться про угоду на 340 мільйонів євро щодо закупівлі бронетехніки в Німеччини.

Зазначимо, на парламентських виборах 24 квітня “Рух за свободу” отримав підтримку 34,5% голосів, значно випередивши Словенську демократичну партію (SDS) тодішнього прем’єра Янеза Янши (23,5%).

Янша переконаний, що нова коаліція буде проводити проросійський курс.

Нагадаємо, у березні тимчасовий повірений у справах Словенії в Україні Боштьян Лесяк повернувся до Києва.