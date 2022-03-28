​Словенія відновила роботу дипмісії в Києві

Тимчасовий повірений у справах Словенії в Україні Боштьян Лесяк прибув до Києва та приступає до роботи.

Про це повідомляє МЗС Словенії.

"Місто порожнє, вдалині чути сигнали тривоги та вибухи, зрештою, життя у тих, хто залишився в столиці, йде нормально", – цитує міністерство слова дипломата після прибуття.

Твіт проілюстрований фото, на яких Лесяк підняв прапори Словенії та Євросоюзу біля посольства Словенії в Києві.

Прем'єр-міністр Янез Янша раніше заявив, що словенська дипломатична місія в Києві працюватиме на рівні тимчасового повіреного у справах з повними повноваженнями на час надзвичайної ситуації. Хто буде тимчасовим повіреним у справах, він не повідомив, але зазначав, що з’явилося кілька волонтерів.

За інформацією міністерства, відповідальний за Україну посол Словенії Томаж Менцін, який на початку війни виїхав з Києва, продовжує свою роботу з міста Жешув на польсько-українському кордоні, де також працюють багато інших послів, акредитованих в Україні.

Лесяк, за даними словенських ЗМІ, – підполковник словенської армії. Він був цивільним членом спостережної місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Україні у період з 2015 по 2019 рік на Донбасі.

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янші разом із прем'єрами Польщі Матеушем Моравецьким та Чехії Петром Фіалою відвідали Київ 15 березня.