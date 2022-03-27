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Зеленський дав інтерв’ю росЗМІ, у Росії одразу заборонили його публікацію

Відеоверсію розмови виклав Офіс президента.

Зеленський дав інтерв’ю росЗМІ, у Росії одразу заборонили його публікацію
Фото: скрин відео

Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання представників російських ЗМІ з YouTube-каналу "Зыгарь", телеканалу "Дождь", порталу "Медуза" та видань "Коммерсантъ" і "Новая Газета".

Відеоверсію розмови виклав Офіс президента.

Тимчасом Роскомнагляд заборонив російським ЗМІ публікувати інтерв'ю із Зеленським

"Низка російських ЗМІ, у тому числі іноземні ЗМІ, які виступають в якості іноземних агентів, взяли інтерв’ю у президента України Володимира Зеленського. Роскомнагляд попереджає російські ЗМІ про необхідність відмовитися від публікації цього інтерв'ю. Для встановлення ступеня відповідальності та вжиття заходів реагування щодо ЗМІ, в яких було проведено інтерв’ю, розпочато перевірку", – йдеться у повідомленні відомства.

У 2019 році Путін підписав закон, що дозволяє визнавати громадян "іноземними агентами". З квітня 2021 року в Росії також "іноагентами" оголосили цілу низку незалежних ЗМІ, включно з "Медузою", VTimes (якому довелося закритися), "Інсайдером", телеканалом "Дождь", виданням "Важные истории", "Медіазоною".

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