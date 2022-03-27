У Кропивницькому Національна гвардія України затримала чоловіка з підробним паспортом.

Про це йдеться у Телеграм-каналі МВС.

Під час перевірки документів водія легковика на одному із блок-постів на в'їзді до міста Кропивницький військовослужбовці помітили, що паспорт громадянина України містить ознаки підробки та майже не заповнений необхідною інформацією.

Під час спілкування та огляду автомобіля і речей, гвардійцями в чоловіка було виявлено діючий паспорт однієї із невизнаних республік ОРДЛО. Чоловік не міг пояснити мету свого приїзду до міста та невпевнено відповідав на питання гвардійців.

“Громадянина затримано і передано для подальшого з'ясування обставин співробітникам профільних правоохоронних органів”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський звільнив Марію Чорну з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Замість неї глава держави призначив Андрія Райковича, який був міським головою Кропивницького.