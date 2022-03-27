У Чорнобилі окупанти розгорнули тимчасовий пункт управління угрупуванням військ Східного воєнного округу, – Генштаб

Транспортний коридор загарбників проходить через місто Прип’ять та в кількох сотнях метрів від ізоляційних споруд атомної станції.

Ворог на тимчасово зайнятих територіях продовжує порушувати вимоги Міжнародного гуманітарного права вдається до викрадення та залякування місцевих мешканців, утримує цивільних громадян України у заручниках.

Про це йдеться у зведення Генерального штабу Збройних сил України.

У зв’язку з порушенням підрозділами Сил оборони тилового постачання російських окупантів, в населених пунктах Іванків та Оране окупанти просять у населення їжу, поводяться не агресивно, фактів мародерства не зафіксовано.

Відзначається продовження мілітаризації російськими окупаційними військами зони відчуження Чорнобильської АЕС. Це серйозно підвищує ризик пошкодження ізоляційних споруд, що побудовані над четвертим енергоблоком станції після її вибуху в 1986 році. Таке пошкодження неминуче призведе до потрапляння в атмосферу значної кількості радіоактивного пилу та зараження ним не лише України, але й інших країн Європи. Окупаційні війська РФ ігнорують загрози та застереження та продовжують транспортувати і зберігати значну кількість боєприпасів в безпосередній близькості від атомної станції.

Десятки тон реактивних снарядів, снарядів для ствольної артилерії, мінометних боєприпасів щодня транспортуються підрозділами Східного воєнного округу збройних сил російської федерації з бази тилового забезпечення, що розгорнута в Наровлянському районі Гомельської області республіки Білорусь. Транспортний коридор загарбників проходить через місто Прип’ять та в кількох сотнях метрів від ізоляційних споруд атомної станції.

Подальше зберігання боєприпасів здійснюється в сусідньому до міста Прип’ять місті Чорнобиль, що також знаходиться на незначній відстані від АЕС. В місті Чорнобиль окупантами розгорнуто тимчасовий пункт управління угрупуванням військ Східного воєнного округу, а також командний пункт 38-ї окремої мотострілецької бригади.

За наявною інформацією, російські окупаційні війська дедалі частіше використовують старі та некондиційні боєприпаси. Так 165-а артилерійська бригада з Білогірська Амурської області, що входить до угруповання, отримала дозвіл на використання зазначених боєприпасів. Це підвищує ризик їхньої детонації навіть при завантаженні та транспортуванні. Факти такої самодетонації боєприпасів на російських військових складах та арсеналах є добре відомими та відбуваються регулярно.

Сили оборони продовжують систематично завдавати втрат ворогу на всіх напрямках.

Нагадаємо, Збройні сили України почали здійснювати невеликі тактичні контрнаступальні у чотирьох областях.