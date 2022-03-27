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Підтримка Риги, як і Латвії відчувається у всьому, - посол України

Представник України подякував команді ризької мерії.

Підтримка Риги, як і Латвії відчувається у всьому, - посол України
Фото: Facebook Олександра Міщенка

Влада Латвії, ризька мерія весь час війни Росії проти України підтримують нашу державу і гуманітарною допомогою і розташуванням української символіки на вулицях Риги.

Про це написав у Facebook посол України у Латвії Олександр Міщенко.

"Підтримка Риги, як і усієї Латвійської Держави відчувається у всьому: і у зовнішніх атрибутах – уся Рига в кольорах Українського державного прапору, і змістовно - на регулярній основі десятки тон гуманітарного вантажу Рига надсилає в Україну, не лише до свого міста-побратима Києва, але й до інших регіонів України, які найбільше страждають внаслідок російської агресії. Увесь цей час я знаходжуся на постійному контакті з міською владою Риги, зокрема з керівником спільного з Посольством України Штабу мерії по наданню допомоги Україні – віце-мером Едвардсом Смілтенсом та начальником відділу міжнародного співробітництва Ризької міської ради Галиною Буковською", - написав він.

Посол подякував команді Ризької міської ради на чолі з мером Риги Мартіньшем Статісом, які були і залишаються на позиції підтримки народу України.

Нагадаємо, що у різних районах Риги запущено мультимедійний проєкт про трагічні реалії війни, яку розв’язала Росія проти України.

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