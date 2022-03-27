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Львівська влада просить належно реагувати на сирени та не займатись “блогерством”

Патрульна поліція Львівської області виявила осіб, які надсилали інформацію російським абонентам.

Львівська влада просить належно реагувати на сирени та не займатись “блогерством”

Через вчорашні ракетні удари по Львову влада області вкотре звернулася до громадян щодо необхідності перебувати в укриттях, коли лунає сирена, та не займатись “блогерством”: не фотографувати, не знімати на відео та не викладати в інтернет інформацію про вибухи, місця влучання снарядів тощо.

“Чуєте сирену, йдіть у безпечне місце та чекайте на інформацію з офіційних джерел. Ще раз: дочекайтесь повідомлень від офіційних джерел, а не фотографуйте, знімайте на відео і викладайте це в інтернет. Таке “блогерство” може тягнути за собою людські жертви і кримінальну відповідальність “блогерів”, - написав у Telegram голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Очільник Львівщини також повідомив, що вчора патрульна поліція Львівської області виявила осіб, які надсилали інформацію російським абонентам.

“Осіб затримали і передали Службі безпеки України”, - сказав Козицький.

Також поліція Львівщини опрацювала понад 1800 звернень від громадян щодо підозрілих людей та об’єктів.

Як відомо, вчора у Львові ворог завдав удару по двох об’єктах – нафтобазі та заводу. В обох випадках було по два ракетних удари. Жертв немає.

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