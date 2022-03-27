Львівська влада просить належно реагувати на сирени та не займатись “блогерством”

Через вчорашні ракетні удари по Львову влада області вкотре звернулася до громадян щодо необхідності перебувати в укриттях, коли лунає сирена, та не займатись “блогерством”: не фотографувати, не знімати на відео та не викладати в інтернет інформацію про вибухи, місця влучання снарядів тощо.

“Чуєте сирену, йдіть у безпечне місце та чекайте на інформацію з офіційних джерел. Ще раз: дочекайтесь повідомлень від офіційних джерел, а не фотографуйте, знімайте на відео і викладайте це в інтернет. Таке “блогерство” може тягнути за собою людські жертви і кримінальну відповідальність “блогерів”, - написав у Telegram голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Очільник Львівщини також повідомив, що вчора патрульна поліція Львівської області виявила осіб, які надсилали інформацію російським абонентам.

“Осіб затримали і передали Службі безпеки України”, - сказав Козицький.

Також поліція Львівщини опрацювала понад 1800 звернень від громадян щодо підозрілих людей та об’єктів.

Як відомо, вчора у Львові ворог завдав удару по двох об’єктах – нафтобазі та заводу. В обох випадках було по два ракетних удари. Жертв немає.