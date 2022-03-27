ЗСУ в Ізюмському районі знищили винищувач окупантів Су-34

Це один із найновіших літаків ворожої армії.

Підрозділи протиповітряної оборони Збройних сил України в Ізюмському районі знищили російський винищувач Су-34.

Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Цієї ночі тривали обстріли у Харкові, окупанти наносили удари із зброї дальньої дії - близько 15 разів. За ніч харківські рятувальники виїздили на пожежі, спричинені обстрілами окупантів, у Московський та Слобідський район. ЗСУ продовжують утримувати позиції біля Харкова, по деяких напрямках перейшли в контрнаступ", - написав Синєгубов.

Він підтвердив, що Збройні Сили України вигнали окупантів ще з одного населеного пункту - села Гусарівка у Балаклійському районі.

"Тривають бої в Ізюмському напрямку. Сьогодні мобільні підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ в цьому районі знищили російський винищувач Су-34. Це один із найновіших літаків ворожої армії", - додав керівник ОДА.

Повідомлялося, що 26 березня Збройні Сили України перейшли у контрнаступ у Харківській області.