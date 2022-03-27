У більшості регіонів України ніч пройшла відносно спокійно

Бої та обстріли зафіксовані на Чернігівщині, Херсонщині, Луганщині, Київщині.

В більшості регіонів України ситуація станом на 8:00 27 березня є відносно спокійною. Про це повідомляє Офіс президента. На Чернігівщині, Херсонщині, Луганщині, Київщині відбулися бої.

Київщина

Ніч пройшла відносно спокійно. Епіцентром подій залишаються громади Бучанського району — Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Гостомельська. Обстріли та бої в населених пунктах вздовж Житомирської траси.

Чернігівщина

Кілька повітряних тривог по Чернігову та області. Оборонні бої навколо Чернігова.

За останню добу обстріли ворогом околиць міста, ці обстріли із дальніх відстаней. Характер руйнувань уточнюється.

Житомирщина

Вночі — повітряні тривоги.

Кіровоградська область

Ніч минула спокійно. Вночі дві сирени.

Дніпропетровщина

Повітряні тривоги вночі. Зранку — спокійно.

Сумщина

Ніч пройшла відносно тихо.

Харківщина

Харків: обстріли міста окупантами з дальніх відстаней тривали і цієї ночі. Увечері знову обстріляли "Джерело нейтронів". Пошкодження ще не встановили.

Триває «зачистка» ЗСУ звільнених територій у Харківському районі.

По області: тривають бої в Ізюмському напрямку.

Запорізька область

Інформації про бої або ворожі обстріли не надійшло.

Волинь

Вчора ввечері сили ППО у небі над областю збили три ракети, які були випущені з Білорусі.

Окрім цього, все відносно спокійно.

Вінничина

Ніч пройшла відносно спокійно, одна повітряна тривога

Закарпаття

Все спокійно.

Хмельницька область

Ніч була відносно спокійною, повітряні тривоги.

Тернопіль

Ніч минула спокійно.

Черкаси

Відносно спокійно .

Львівщина

Ввечері відбулись 2 ракетні обстріли Львова, внаслідок яких постраждали база зберігання пального та бронетанковий завод.

Полтавщина

Відносно спокійно, вночі — повітряні тривоги

Рівненщина

Напередодні ввечері — ракетний удар в нафтобазу. Пожежу локалізовано. Збитки встановлюються. Без жертв.

Чернівці

Ввечері повітряні тривоги. Все спокійно.

Івано-Франківськ

Ніч минула спокійно.

Луганщина

ЗСУ намагаються вибити російську армію з Рубіжного та Попасної, де окупанту частково вдалося закріпитися. В деяких районах цих міст тривають вуличні бої. В Попасній, за підтримки артилерії, ворог намагався здійснити штурм, однак зазнав втрат. Пошкоджено внаслідок обстрілів школу в селі поблизу Лисичанська, інфраструктуру станції швидкої допомоги в Сєвєродонецьку та два оптових склади міста.

Внаслідок дій агресора постраждало двоє осіб, врятовано з-під завалів – четверо.

Донеччина

Обстановка в основному без змін на основних напрямках. Тому з місць повідомляють про "ніч минула відносно спокійно".

Вночі під обстрілами була Світлодарська ТГ: у селищі Зайцеве (Жованка) під час обстрілу околиць загорілась трава, очерет. Пошкоджено декілька нежитлових преміщінь. Пожежу до місцеві ліквідували самостійно. Постраждалих немає.

Миколаївщина

Окрім повітряних тревог по всій області, ніч була спокійною.

Херсонщина

Тривають інтенсивні бої у ТГ Нововоронцовка, територію якої заняли ЗСУ. Обстріли тривають з обох сторін.

Крім того, бій триває у районах, що знаходяться біля Миколаївської області, а саме у Станіславі та В.Олександрівка. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Одеса

Одна нічна та одна ранкова повітряна тривога.

Нагадаємо, вчора, 26 березня українські військові звільнили містоТростянець на Сумщині та село Вільхівка на Харківщині.