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Від початку війни загинули 139 українських дітей

Більш як 205 отримали поранення.

Від початку війни загинули 139 українських дітей
Фото: Getty Images

Станом на ранок, 27 березня в Україні через повномасштабне вторгнення Росії загинули 139 дітей, більш як 205 отримали поранення. Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

За даними відомства, найбільше постраждало дітей у Київській - 65, Харківській - 45, Донецькій - 53, Чернігівській - 38, Миколаївській - 29, Луганській - 25, Запорізькій - 19, Херсонській - 21, столиці - 16, Житомирській - 15 та Сумській - 14 областях.

25 березня війська РФ, із застосуванням важкої артилерії обстріляли с. Велика Олександрівка, Бериславського району, Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинула 4-річна дитина.

26 березня двоє дітей отримали поранення через обстріл окупантами м. Мелітополя Запорізької області.

У той же день війська РФ відкрили вогонь по місту Боярка в Київській області, внаслідок чого дитина отримала поранення.

Щоденні бомбардування та обстріли призвели до пошкоджень 733 закладів освіти. 74 з них зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та місті Київ.

У відомстві зазначають, ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, раніше колишній керівник Головного управління Національної поліції в Донецькій області, заступник очільника Нацполіції України, генерал В’ячеслав Аброськін запропонував окупантам обмін: власне життя замість дітей, які залишилися в Маріуполі.

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