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Пожежу на нафтобазі у Рівненській області локалізували

Населенню нічого не загрожує.

Пожежу на нафтобазі у Рівненській області локалізували
Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль
Фото: Facebook/Віталій Коваль

Представники Державної служби з надзвичайних ситуацій локалізували пожежу на нафтобазі міста Дубна Рівненської області, в яку влучила російська ракета. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

Хімічний та радіаційний фон, за його словами, у нормі.

"Пожежу на нафтобазі в місті Дубно локалізовано. На місці працює 12 одиниць техніки та 65 рятувальників, також є хімічна лабораторія ДСНС та лабораторного центру міста Рівного", – сказав він у своєму відеозверненні.

Ситуація, за словами голови ОВА, контрольована.

"Цивільному населенню нічого не загрожує. Не потрібно евакуювати ні дітей, ні дорослих", – уточнив Коваль.

Нагадаємо, вчора у Рівненській області Росія здійснила ракетний обстріл нафтобази в Дубно. Про постраждалих не повідомлялося.

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