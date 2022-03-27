Пожежу на нафтобазі у Рівненській області локалізували

Населенню нічого не загрожує.

Представники Державної служби з надзвичайних ситуацій локалізували пожежу на нафтобазі міста Дубна Рівненської області, в яку влучила російська ракета. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

Хімічний та радіаційний фон, за його словами, у нормі.

"Пожежу на нафтобазі в місті Дубно локалізовано. На місці працює 12 одиниць техніки та 65 рятувальників, також є хімічна лабораторія ДСНС та лабораторного центру міста Рівного", – сказав він у своєму відеозверненні.

Ситуація, за словами голови ОВА, контрольована.

"Цивільному населенню нічого не загрожує. Не потрібно евакуювати ні дітей, ні дорослих", – уточнив Коваль.

Нагадаємо, вчора у Рівненській області Росія здійснила ракетний обстріл нафтобази в Дубно. Про постраждалих не повідомлялося.