Росіяни обстріляли з міномета власні позиції в Попасній

Також протягом доби на Луганщині ворог обстрілював житлові будинки, школу, станцію швидкої допомоги та оптові склади.

Росіяни пошкодили 11 будинків, а в Попасній з міномету розстріляли свої позиції. Про це пише губернатор Луганщини Сергій Гайдай.

Втрати ворога наразі уточнюються.

"Наші війська продовжують вибивати російську армію з Рубіжного та Попасної, де окупанту частково вдалося закріпитися. В деяких районах цих міст тривають вуличні бої. В Попасній, за підтримки артилерії ворог намагався здійснити штурм, однак зазнав втрат. Мінометним вогнем обстріляв власні позиції", - повідомляє Гайдай.

Фото: t.me/luhanskaVTSA

Також 3 багатоповерхівки та 8 приватних будинків пошкоджені вогнем росіян в Сєвєродонецьку, Лисичанську та Рубіжному. Потрапили під обстріл школа в селі поблизу Лисичанська, інфраструктура станції швидкої допомоги в Сєвєродонецьку та два оптових склади міста.

Внаслідок дій агресора постраждало двоє осіб, врятовано з-під завалів – четверо. Загалом упродовж доби сталося 16 займань житлового фонду та 15 га сухої трави, йдеться у повідомленні.

Ситуація навколо відновлення критичної інфраструктури Луганщини залишається незмінною. Без електроенергії перебувають 95 312 споживачів: знеструмлені 32 населених пункти області – 12 частково та 20 повністю.

Крім того, без газопостачання залишаються 27 населених пунктів (близько 41 000 абонентів) – 23 повністю та 5 частково.

Відсутнє водопостачання у містах Рубіжне та Попасна, частково обмежено подачу води на Золоте, села Гірської громади, проблеми з подачею води є також в Сєвєродонецьку та Лисичанську.