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Через пожежу на нафтобазі в Дубні, куди влучила російська ракета, запізнюється низка потягів

Час затримки - до двох годин.

Через пожежу на нафтобазі в Дубні, куди влучила російська ракета, запізнюється низка потягів
Фото: Александр Рудоманов

Після влучення російської ракети сталася пожежа на нафтобазі в місті Дубно на Рівненщині.

Про це повідомила пресслужба  Укрзалізниці.

"Унаслідок пожежі через потрапляння ракети російських окупантів у нафтобазу в Дубні (Рівненщина) низка пасажирських поїздів прямуватимуть із затримкою на безпечній відстані. Це стосується насамперед поїздів Івано-Франківськ - Кременчук та Львів - Полтава", - йдеться в повідомленні.

Час затримки - до двох годин, але можливі оперативні зміни.

"Зберігаємо спокій та їдемо далі", - додали в УЗ.

Нагадаємо, сьогодні Росія здійснила ракетний обстріл нафтобази в Дубні. Завдані збитки встановлюються. Про потерпілих не повідомлялося.

Також сьогодні близько 16:30 Росія завдала ракетного удару по Львову. У результаті було поранено 5 осіб і почалася пожежа на промисловому об'єкті, де зберігається паливо. Близько 19-ї години в місті пролунали нові вибухи. У результаті було завдано значних збитків об’єктам інфраструктури. Житлові будинки не постраждали.

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