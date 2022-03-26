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У Святошинському районі Києва відновили електропостачання після пошкодження

Тривають роботи із підключення окремих споживачів.

У Святошинському районі Києва відновили електропостачання після пошкодження
Фото: tvoemisto.tv

Електропостачання у Святошинському районі Києва відновлене після пошкодження, яке сталося внаслідок бойових дій у передмісті.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Наразі тривають роботи із підключення окремих споживачів.

Зазначається, що фахівці ДТЕК "Київські електричні мережі" провели ремонтні роботи у шістьох місцях.

Нагадаємо, вранці Святошинський район Києва опинився без електропостачання через пошкодження двох ліній електропостачання. У зоні знеструмлення заклади охорони здоров’я перейшли на резервне живлення.

Також на правому березі протягом дня спостерігався понижений тиск води.

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