Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден засудив Володимира Путіна в Україну, заявивши, що президент Росії не повинен зберегти владу.

«Диктатор, який намагається збудувати імперію, ніколи не зуміє знищити любов людей до свободи. Україна ніколи не стане перемогою для Росії. Вільний народ відмовляється жити у безнадійному й темному світі. Попереду буде краще, світліше майбутнє, збудоване на правилах і демократії, майбутнє, сповнене надії й світла, гідності й порядності, свободи і можливості, – сказав він у своєму виступі у Варшаві. – Заради Бога, цей чоловік не може лишитися при владі».

За його словами, що війна в Україні є нічим іншим, як продовженням довгої історії пригнічення народів Радянським Союзом, що сягає його військових вторгнень в Угорщину, Польщу та Чехословаччину.

«Ці країни здобули свободу від Радянського Союзу, але битва за демократію не завершилася після закінчення холодної війни, – додав президент США. – Сьогодні Росія задушила демократію у себе і прагне зробити це в іншому місці.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Джо Байден також звернувся до жителів Росії: «Я завжди прямо й чесно говорив з вами, російські люди, дозвольте мені сказати це, якщо ви вмієте слухати: ви, російський народ, не наш ворог. Я відмовляюся вірити в те, що ви вітаєте вбивство невинних дітей і дідусів або що ви приймаєте лікарні, школи, пологові відділення, заради Бога, коли їх знищують російськими ракетами і бомбами».

Нагадаємо, після зустрічі з українськими біженцями в Польщі президент США назвав Путіна «різником». Раніше Джо Байден назвав Володимира Путіна «воєнним злочинцем», а також «диктатором-вбивцею, чистим головорізом, який веде аморальну війну проти народу України».