Збройні сили взяли в полон снайперку "Багіру" з ОРДЛО, яка розстрілювала українських полонених у 2014 році
Збройні сили взяли в полон снайперку "Багіру" з ОРДЛО, яка розстрілювала українських полонених у 2014 році
Вранці ворожі війська завдали удару по Житомиру (оновлено)
Вранці ворожі війська завдали удару по Житомиру (оновлено)
ЗСУ повідомили про утворення локальної "Чорнобаївки" на Сумщині
ЗСУ повідомили про утворення локальної "Чорнобаївки" на Сумщині
По Львову завдали ракетного удару, є постраждалі (оновлено)
По Львову завдали ракетного удару, є постраждалі (оновлено)
Гучні заяви, що в Росії закінчуються ресурси у війні проти України - це неправда, - Грузевич
Гучні заяви, що в Росії закінчуються ресурси у війні проти України - це неправда, - Грузевич
Німеччина передала Україні 1500 зенітно-ракетних комплексів "Стріла" та 100 кулеметів MG3
Німеччина передала Україні 1500 зенітно-ракетних комплексів "Стріла" та 100 кулеметів MG3
На Полтавщині поліція вилучила в жителів 11 танків, а також кулемети, гвинтівки, гранати і кілька тисяч патронів
На Полтавщині поліція вилучила в жителів 11 танків, а також кулемети, гвинтівки, гранати і кілька тисяч патронів
Тарас Чмут: Люди важливіші, ніж залізо. Але людська компонента має посилюватися технічною складовою
Тарас Чмут: Люди важливіші, ніж залізо. Але людська компонента має посилюватися технічною складовою
ГоловнаНовини -

Байден про Путіна: «Заради Бога, ця людина не може залишатися при владі»

Президент США звернувся до жителів Росії: «Ви, російський народ, не наш ворог».

Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден засудив Володимира Путіна в Україну, заявивши, що президент Росії не повинен зберегти владу.

«Диктатор, який намагається збудувати імперію, ніколи не зуміє знищити любов людей до свободи. Україна ніколи не стане перемогою для Росії. Вільний народ відмовляється жити у безнадійному й темному світі. Попереду буде краще, світліше майбутнє, збудоване на правилах і демократії, майбутнє, сповнене надії й світла, гідності й порядності, свободи і можливості, – сказав він у своєму виступі у Варшаві. – Заради Бога, цей чоловік не може лишитися при владі».

За його словами, що війна в Україні є нічим іншим, як продовженням довгої історії пригнічення народів Радянським Союзом, що сягає його військових вторгнень в Угорщину, Польщу та Чехословаччину.

«Ці країни здобули свободу від Радянського Союзу, але битва за демократію не завершилася після закінчення холодної війни, – додав президент США. – Сьогодні Росія задушила демократію у себе і прагне зробити це в іншому місці.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Джо Байден також звернувся до жителів Росії: «Я завжди прямо й чесно говорив з вами, російські люди, дозвольте мені сказати це, якщо ви вмієте слухати: ви, російський народ, не наш ворог. Я відмовляюся вірити в те, що ви вітаєте вбивство невинних дітей і дідусів або що ви приймаєте лікарні, школи, пологові відділення, заради Бога, коли їх знищують російськими ракетами і бомбами». 

Нагадаємо, після зустрічі з українськими біженцями в Польщі президент США назвав Путіна «різником». Раніше Джо Байден назвав Володимира Путіна «воєнним злочинцем», а також «диктатором-вбивцею, чистим головорізом, який веде аморальну війну проти народу України». 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також