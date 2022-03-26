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Туреччина була змушена призупинити рух суден - у Босфорі виявили міну старого зразка, - ВМС

Військо-морські сили Туреччини вже усунули мінну небезпеку.

Туреччина була змушена призупинити рух суден - у Босфорі виявили міну старого зразка, - ВМС
Третий подвесной мост через Босфор
Фото: EPA/UPG

26 березня в протоці Босфор виявили міну старого зразка. Через це турецька влада була змушена призупинити рух суден.

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

У ВМС зауважили - протока Босфор є важливою судохідною артерією, яка з‘єднує Чорне море зі Світовим океаном. Востаннє чорноморські протоки закривали через мінну небезпеку під час Другої світової війни.

"Масштабна агресія проти України, що була розв‘язана російською федерацією на пряму впливає на безпеку у Чорноморському регіоні і фактично паралізує вільне судноплавство усіх причорноморських країн", - наголосили у Військово-морських силах ЗСУ.

ВМС Туреччини вже усунули небезпеку, і протока почала працювати в звичному режимі.

"Росія діє методами минулого століття і несе небезпеку всьому цивілізованому світу. Її дії створюють пряму загрозу життю цивільних моряків, що здійснюють плавання Чорним морем ... продовження загарбницької і варварської війни рф проти Україи тільки погіршуватиме обстановку у Чорному морі", - додали в українських ВМС.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина хоче стати гарантом незалежності України після підписання відповідних угод з Росією, водночас Анкара докладає зусиль для досягнення миру.

20 березня стало відомо, що США ведуть переговори з Туреччиною про відправку Україні зенітних ракетних систем С-400.

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