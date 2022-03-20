Чавушоглу: "Туреччина хоче бути гарантом незалежності України"

Глава МЗС Туреччини вважає, що Україна та Росія близькі до "формування угоди у фундаментальних сферах".

Туреччина хоче стати гарантом незалежності України після підписання відповідних угод з Росією, водночас Анкара докладає зусиль для досягнення миру. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає CNN.

«Ми категорично заперечували проти анексії Криму у 2014 році. Якби світ дав належну відповідь на анексію Криму, то сьогодні ми не опинилися б у такій ситуації», — додав Чавушоглу.

Він вважає, що обидві сторони близькі до угоди щодо фундаментальних сфер. Незалежність України входить до обговорюваних умов. Поряд із Радбезом ООН і Німеччиною Туреччина хоче бути гарантом незалежності України, зазначив Чавушоглу.

Прессекретар президента Ібрагім Калін опублікував на своїй сторінці у Twitter інформацію, де зазначається, що "найскладніші умови для погодження — це вимога Росії визнати анексію Криму, а також визнання так званої незалежності ОРДЛО. Це основні питання, і я думаю, що про них найважче домовитися, – додав Калін. – Інші чотири теми обговорення – це нейтралітет України, роззброєння та гарантії безпеки, а також робота з так званою денацифікацією".