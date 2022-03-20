Розпочато провадження через обстріл окупантами будинку для людей похилого віку на Луганщині із 56 загиблими

Загалом за процесуального керівництва органів прокуратури області зареєстровано п’ять кримінальних проваджень за фактами порушення законів та звичаїв війни.

За процесуального керівництва органів прокуратури Луганської області зареєстровано п’ять кримінальних проваджень за фактами порушення законів і звичаїв війни.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Згідно з даними слідства, 11 березня з танка обстріляно приміщення будинку для людей похилого віку, розташованого на території селища Стара Краснянка Кремінської тергромади Луганської області.

Унаслідок віроломних дій військовослужбовців збройних сил Російської Федерації та учасників контрольованих РФ НЗФ загинули 56 людей похилого віку, які проживали у закладі. Водночас 15 людей, які залишились живими, окупанти незаконно позбавили волі та вивезли на тимчасово окуповану територію – у м. Сватове Луганської області.

У березні 2022 року окупанти відкрили вогонь по мирних містах регіону – Рубіжному, Кремінній, Лисичанську та смт Врубівка. Унаслідок обстрілів пошкоджено багатоповерхівки, житлові будинки та господарські споруди містян. Під час обстрілів тілесних ушкоджень зазнали три мешканці Луганщини, три особи загинули, серед яких один співробітник прикордонного органу.

Працівники ДСНС, розбираючи завали бомбосховища в районі ТОВ НВП “Зоря” у м. Рубіжне, виявили двох малолітніх дітей віком приблизно 1 та 5 років. Вони померли в кареті швидкої.

"Такі дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме ст. 51, 52 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти", – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим відділів поліції Сєвєродонецького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Нагадаємо, 19 березня росіяни обстріляли 24 будинки в Рубіжному та Сєвєродонецьку. У Рубіжному, зокрема, загинули двоє дітей.

Також російські окупаційні війська обстріляли із систем залпового вогню “Град” мирне населення міста Кремінна.