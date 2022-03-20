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​Власники житла, які прихистили біженців, отримають по 450 грн на місяць на "комуналку"

Уряд розробив соціальний пакет для підтримки внутрішніх переселенців.

​Власники житла, які прихистили біженців, отримають по 450 грн на місяць на "комуналку"
Фото: EPA/UPG

Власники житла, які безкоштовно прихистили українців, котрі виїхали з місць активних бойових дій, отримають приблизно 450 грн на місяць за кожну особу для компенсації витрат на комунальні послуги.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

Зазначається, що уряд розробив соціальний пакет для підтримки внутрішніх переселенців, яким врегульовуються питання соцвиплат, працевлаштування, а також розміщення осіб, які втратили або вимушено покинули своє житло.

"Відтак власники житла, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб, отримають гарантовану державну підтримку в розмірі близько 450 грн на місяць за кожну прийняту особу, незалежно від віку, для компенсації витрат на комунальні послуги", - розповів міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Алгоритм дій для отримання компенсації такий:

Люди, які мають житло та готові дати прихисток, повинні повідомити місцеву владу про готовність прийняти в себе переселенців. Для цього необхідно звернутися до органу місцевого самоврядування із заявою та надати необхідну інформацію. Також цю інформацію можна надати через сайт "Прихисток", а надалі це можна буде зробити й через застосунок "Дія".

Таким чином органи місцевого самоврядування почнуть формувати реєстр житлового фонду, доступного для розміщення. Це дозволить розмістити якомога більшу кількість людей. У міністерстві наголосили, що розселення буде відбуватись лише за згодою власників житла.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів про три етапи підтримки громадян, які втратили домівки та роботу через війну.

За даними ООН, кількість постраждалих від війни в Україні становить 18 мільйонів людей, 6,7 мільйона з яких є внутрішньо переміщеними особами.

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