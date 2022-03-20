Йдеться про чоловічий монастир у Львові та церкву в Червонограді.

На Львівщині чоловічий монастир і церква Української православної церкви, які раніше належали до Московського патріархату, перейшли в підпорядкування Православної церкви України.

Як повідомила Facebook-сторінка Львівсько-Сокальської єпархії Православної церкви України, йдеться про парафію з Червонограда.

“17 березня митрополит Львівський і Сокальський Димитрій прийняв у єпархіальному управлінні настоятеля Свято-Покровського храму м. Червонограда, протоієрея Ігоря Деркача, який разом з громадою УПЦ МП вирішили перейти до складу Львівсько-Сокальської єпархії Православної церкви України. Владика відповідним розпорядженням та наказом задовільнив прохання отця-настоятеля та громади”, – зазначено у повідомленні.

Окрім того, як пише zaxid.net, у підпорядкування ПЦУ переходить Львівський Свято-Воскресенський Новоафонський чоловічий монастир, що розташований у Львові на вулиці Пекарській.

Це рішення підтвердив член Синодальної комісії з міжхристиянських відносин ПЦУ Андрій Смирнов. У мережі з’явилось відео, в якому настоятель львівського монастиря Йов Ольшанський пояснює своє рішення.

“Коли я звернувся з проханням якось реагувати, то владика Філарет (львівський митрополит УПЦ МП. - Ред.) мене лише заспокоював, сказав, що я психічно неврівноважена людина. Але коли я настояв, що і громада мене підтримує в тому, що ми не хочемо перебувати в лоні Московського патріархату, почалися дуже негарні речі. Мене почали залякувати і шантажувати. І це вже було останньою краплею”, – сказав настоятель.

Він наголосив, що рішення прийняв за погодженням з громадою монастиря. Тому 20 березня під час літургії настоятель оголосив, що громада переходить під юрисдикцію митрополита Львівського ПЦУ Макарія.

Нагадаємо, священники Української православної церкви Московського патріархату записали звернення до митрополита Онуфрія із закликом зібрати Помісний собор і вийти з Московського патріархату.