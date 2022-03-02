Клірики заявили, що припиняють поминати патріарха Кирила під час богослужінь у їхніх храмах.

Священники Української православної церкви московського патріархату записали звернення до митрополита Онуфрія із закликом зібрати Помісний собор і вийти з московського патріархату.

Звернення клірики УПЦ МП оприлюднили на Ютубі.

"Звертаюся до свого настоятеля, блаженнійшого митрополита Онуфрія з проханням ініціювати скликання помісного собору Української православної церкви, на якому порушити питання про недоречність подальшого перебування у складі Московського патріархату та зміну канонічного статусу нашої Церкви", – сказав один із кліриків.

"Ми вважали вас батьком, а дехто навіть великим господином і Отцем, але ви виявилися гіршим за вітчима. Бог вам суддя", – звернулися священники УПЦ МП до предстоятеля Російської православної церкви патріархі Кирила.

"Я припиняю поминати ваше ім’я за богослужінням у нашому храмі. Це моя відповідь на ваше мовчання під час війни Росії з Україною та потурання у всьому президентові Росії Путіну, що й призвело до цієї війни", – сказав один із кліриків.

Заклик оприлюднили близько десяти священників із храмів Києва, Київської області та Дніпра. Як зазначив один із отців, його храм у селі Демидові був зруйнований під час обстрілу російськими військами.

Нагадаємо, ще 24 лютого предстоятель УПЦ МП Онуфрій звернувся до громадян України у зв'язку з початком повномасштабного наступу Росії. Він закликав молитися за українське військо, державу та народ.

Онуфрій також закликав президента Росії з проханням негайно припинити братовбивчу війну.