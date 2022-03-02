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Наступ на Харків вдалося зупинити, - голова Харківської ОДА

Знищено один ворожий літак, пілот після капультування застрелився. 

Наступ на Харків вдалося зупинити, - голова Харківської ОДА
Фото: ДСНС

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов розповів про ситуацію в області протягом доби.

Позиції оборони міста Харкова протягом 1 березня постійно перебували під впливом вогневих засобів ворога, авіації, реактивної артилерії, стрілецької зброї. 

У другій половині доби північно-східні та північні сектори міста були атаковані механізованими підрозділами ворога. Усі атаки відбито, російський ворог зазнав значних втрат, тільки техніки – понад 40 одиниць, позиції утримано. 

Підрозділи тероборони, Нацполіції, ЗСУ вели бої з диверсійні-розвідувальними групами противника. Одна з яких, намагаючись вийти з міста, атакувала військовий госпіталь. Усі ДРГ ліквідовано. Знищено один ворожий літак, пілот після катапультування застрелився.

Уночі відбулось бомбардування літаками Су-25 позицій Чугуєва (Башкировка та аеродром), міста Харкова (ТЕЦ-5, танкового училища на Полтавському шляху та гуртожитку на Клочківській).

Пожежі внаслідок авіанальоту ще ліквідовують, триває детонація снарядів. 

За добу постраждали 112 осіб, загинула 21 людина. Дані будуть оновлювати.

"Ми тримаємо місто, тримаємо область, продовжуємо співпрацю з мером обласного центру, координуємо дії з районами та громадами", - підбив підсумок Синєгубов.

Вікторія ҐуерраВікторія Ґуерра, журналістка, заступниця головного редактора
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