Ворог має на меті заблокувати Київ з північного та північно-західного напрямків, – Генштаб

Росія на Подільському напрямку силами 13 БТРг зі складу Східного військового округу збройних сил намагається продовжити наступ по рубежу Гореничів, Гостомеля і Демидова у напрямку столиці. Метою є блокування Києва з північного та північно-західного напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 6-ту ранку сьомої доби героїчного протистояння українського народу російському вторгненню.

У Житомирській області перебуває до трьох БТГр зі складу 5 загальновійськової армії.

"На Сіверському напрямку до сімнадцяти БТГр окупаційних військ, незважаючи на втрати у живій силі та техніці, продовжують наступальні дії з метою блокування Києва з північного сходу. Загарбників зупинено в районах населених пунктів Козелець, Бобровиця, Макіїв. На іншому напрямку, у районах населених пунктів Світильня, Перемога, Гостролуччя, війська противника втратили наступальний потенціал", – йдеться в повідомленні.

Ворожі війська силами до двох БТГр роблять невдалі спроби утримувати в оточенні героїчні українські міста Суми, Лебедин та Охтирка.

На Слобожанську напрямку до 16 БТРг продовжують наступ у напрямку Краснограда. Частина сил, до чотирьох БТРг, наступає на Ізюм.

"Загарбник поніс втрати та був зупинений в районі населених пунктів Богодухів, Чугуїв, Шевченкове. На Донецькому напрямку, не маючи успіху, агресор зосередив зусилля на блокуванні міста Маріуполь", – зазначили в Генштабі.

На Таврійському напрямку противник продовжує наступальні дії в районах населених пунктів Скадовськ, Гола Пристань, Херсон, Снігурівка, Нова Каховка. Після перегрупування продовжує пересування в напрямку Херсона та Миколаєва. До двох БТГр діє в районах населених пунктів Василівка, Червоне Поле, Новопетрівка.

У Чорноморській операційній зоні ворог здійснює розгортання корабельної групи та продовжує підготовку до проведення морської десантної операції.

"Не отримуючи успіхів в просуванні своїх сил, противник підступно продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури з метою залякування цивільного населення, яке мужньо, пліч-о-пліч зі Збройними силами України чинить опір. Моральний дух противника та його воля до перемоги стрімко знижуються завдяки стійкій обороні наших військ. Окупанти мають втрати на всіх напрямках. Інформація про це – дещо пізніше. Разом МИ зламаємо ворога, бо правда на нашому боці! Перемога буде за нами! Слава Україні!" – підсумували в Генштабі.

Учора мер Києва Віталій Кличко заявив, що ворог перебуває на підступах до столиці. Наші збройні сили, бійці тероборони героїчно б’ються за нашу землю. Всі готові до оборони.