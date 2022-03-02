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МЗС Ізраїлю засудило атаку Росії на єврейський цвинтар поблизу Бабиного Яру

Ізраїль згодом і за можливості обіцяє допомогти з відновленням. 

МЗС Ізраїлю засудило атаку Росії на єврейський цвинтар поблизу Бабиного Яру
Фото: ДСНС

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід засудив атаку Росії на єврейський цвинтар біля меморіалу памʼяті Голокосту, яка відбулася вчора під час обстрілу київської телевежі.

Ізраїль згодом і за можливості обіцяє допомогти з усуненням пошкодження, йдеться в повідомленні Посольства Ізраїлю у Facebook.

"Ми засуджуємо атаку на єврейський цвинтар біля меморіалу пам’яті Голокосту євреїв Києва та вбивства єврейського народу в Бабиному Яру. Ми закликаємо зберігати та поважати святість цього місця", – заявив Лапід.

Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський контактує з керівництвом обʼєкта. Близько 17:45 1 березня ворожі російські війська атакували столичну телевежу. Від обстрілу загинули пʼятеро людей, ще пʼятеро отримали поранення.

Частина каналів припинила трансляцію, але оперативно відновила. Як заявив голова ОП Андрій Єрмак, Росія також здійснила ракетну атаку на територію, на якій розташований меморіальний комплекс "Бабин Яр".

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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