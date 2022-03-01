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Великобританія запровадила санкції щодо Російського фонду прямих інвестицій

Також обмеження застосували до голови фонду Кирила Дмитрієва.

Великобританія запровадила санкції щодо Російського фонду прямих інвестицій
Фото: EPA/UPG

Великобританія запровадила санкції щодо Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) та його голови Кирила Дмитрієва через військову агресію Росії проти України, повідомляє "Интерфакс".

Дмитрієву заморозили активи та заборонили поїздки в Британію.

Британська влада вважає, що Російський фонд прямих інвестицій "як фонд національного добробуту... веде справи, що мають економічне значення для уряду Росії, фінансуючи проєкти економічного та політичного значення для уряду".

Нагадаємо, 28 лютого США заблокували активи Російського фонду прямих інвестицій і його керівника - їх включили в SDN List (список, що передбачає повне блокування активів).

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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