Демарш Лаврову: дипломати ЄС і країн-союзників покинули зал під час виступу глави МЗС РФ у Женеві

Представники Європи та інших союзників влаштували демарш главі МЗС РФ Сергію Лаврову під час його онлайн-виступу на Конференції ООН із роззброєння в Женеві.

Walk out from the EU and its partners during the statement from Minister #Lavrov at the #ConferenceOnDisarmament this morning to show our support to Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/q6Tq8bdd1D — France-Désarmement 🇫🇷🇪🇺 (@FR_Desarmement) March 1, 2022

На відео, що було опубліковано французькою делегацією, видно, як десятки офіційних осіб виходять із зали на початку промови Лаврова.

"Представники ЄС та його партнерів вийшли під час заяви міністра Лаврова на Конференції з роззброєння сьогодні вранці, щоб продемонструвати нашу підтримку Україні", - йдеться у твіті.

У своїй промові в Раді ООН з прав людини Лавров заявив, що не присутній особисто через ті «обурливі» заходи Європейського Союзу - застосування санкцій проти Росії після її вторгнення в Україну.