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Демарш Лаврову: дипломати ЄС і країн-союзників покинули зал під час виступу глави МЗС РФ у Женеві

На знак солідарності з Україною. 

Демарш Лаврову: дипломати ЄС і країн-союзників покинули зал під час виступу глави МЗС РФ у Женеві
Фото: EPA/UPG

Представники Європи та інших союзників влаштували демарш главі МЗС РФ Сергію Лаврову під час його онлайн-виступу на Конференції ООН із роззброєння в Женеві.

На відео, що було опубліковано французькою делегацією, видно, як десятки офіційних осіб виходять із зали на початку промови Лаврова. 

"Представники ЄС та його партнерів вийшли під час заяви міністра Лаврова на Конференції з роззброєння сьогодні вранці, щоб продемонструвати нашу підтримку Україні", - йдеться у твіті.

У своїй промові в Раді ООН з прав людини Лавров заявив, що не присутній особисто через ті «обурливі» заходи Європейського Союзу - застосування санкцій проти Росії після її вторгнення в Україну.

Олександр ДемченкоОлександр Демченко, редактор відділу "Світ"
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