Медведєв пригрозив Франції справжньою війною у відповідь на економічну

Заступник голови Ради безпеки Росії, експрезидент та колишній прем'єр-міністр країни Дмитро Медведєв відповів на заяву міністра економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мера, який заявив, що ЄC вестиме проти РФ тотальну економічну війну і спричинить крах її економіки через військову агресію проти України.

Про це він написав у Twitter.

"Там якийсь французький міністр сьогодні сказав, що вони оголосили нам економічну війну. Слідкуйте за своїми словами, панове! І не забувайте, що економічні війни в історії людства часто переростали у справжні", - заявив Медведєв.

Фото: twitter.com/medvedevrussia

Нагадаємо, 22 лютого Росія визнала терористичні організації "ДНР" і "ЛНР", які діяли на окупованих територіях Луганської та Донецької областей України, "незалежними республіками". Низка країн оголосили про санкції, у тому числі про призупинення проєкту Північний потік-2". Тоді російський прем'єр Медведєв, який також є заступником голови Радбезу Росії, пригрозив підвищенням цін на газ до 2 тис. євро за кубометр. "Ласкаво просимо в новий світ, де європейці платитимуть за газ 2 тис. євро", - сказав Медведєв.

24 лютого о п'ятій ранку президент РФ Путін оголосив війну Україні. Російська армія обстрілює українські міста та села, руйнує інфраструктуру. За даними останніх соцопитувань, жителі Польщі вірять, що після України Путін нападе і на них.