Трюдо заявив, що Канада заборонить імпорт російської нафти

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про заборону імпорту російської нафти після вторгнення країни в Україну.

Про це пише BBC.

Трюдо зазначив, що доходи від нафти допомогли підтримати президента Володимира Путіна і російських олігархів.

Скоординовані санкції Заходу проти Росії спрямовані на її банки, але Захід усе ще погоджується на експорт нафти і газу.

На відміну від Європи, Канада не надто залежить від російського експорту нафти.

“Хоча Канада імпортувала в останні роки дуже незначні обсяги (нафти. – Ред.), цей крок посилає потужний сигнал”, – сказав Трюдо.

Канада є четвертим у світі виробником нафти.

Однак Європа набагато більше залежить від постачань Росії. На РФ припадає чверть імпорту нафтопродуктів до Європейського Союзу і близько 40% природного газу.

“Відмова купувати її нафту та газ була б дуже жорсткою санкцією з боку європейських країн, але політики досі не хотіли йти на цей крок, побоюючись впливу на ціни на енергоносії у своїх країнах”, – йдеться в повідомленні.

Ціна на нафту марки Brent зросла на 4,6%, до 102 доларів за барель у понеділок після того, як західні країни запровадили нові санкції проти Росії, одного з найбільших у світі виробників енергії.

Нагадаємо, прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США зробили належні кроки, щоб усунути будь-який вплив на світові ринки нафти, «який, як ми очікуємо, можливий і триватиме в результаті вторгнення Росії в Україну».