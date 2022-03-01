Президент виступить у Європарламенті після 13-ї, точного часу нема, – Єрмак

Президент України Володимир Зеленський виступить перед Європарламентом сьогодні після 13-ї години.

Виступ відбудеться у онлайн-форматі. Точного часу поки що нема, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у коментарі "РБК-Україна".

Учора заступник Єрмака Ігор Жовква повідомляв, що 1 березня президент Зеленський детально роз'яснить очікування України щодо членства в ЄС у своєму виступі перед високими представниками Європейського Союзу на надзвичайній сесії Європейського парламенту.

Учора Зеленський підписав заявку на вступ до Європейського Союзу. Підписання відбулося на тлі барикад та окопів, зведених у звʼязку з повномасштабним вторгненням Росії.