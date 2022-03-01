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Президент виступить у Європарламенті після 13-ї, точного часу нема, – Єрмак

Зеленський збирається розʼяснити очікування України щодо членства в Євросоюзі. 

Президент виступить у Європарламенті після 13-ї, точного часу нема, – Єрмак
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський виступить перед Європарламентом сьогодні після 13-ї години.

Виступ відбудеться у онлайн-форматі. Точного часу поки що нема, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у коментарі "РБК-Україна"

Учора заступник Єрмака Ігор Жовква повідомляв, що 1 березня президент Зеленський детально роз'яснить очікування України щодо членства в ЄС у своєму виступі перед високими представниками Європейського Союзу на надзвичайній сесії Європейського парламенту.

Учора Зеленський підписав заявку на вступ до Європейського Союзу. Підписання відбулося на тлі барикад та окопів, зведених у звʼязку з повномасштабним вторгненням Росії. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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